На переговорах в МИД Германии погас свет после упоминания энергетического кризиса и Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время пресс-конференции главы МИД ФРГ Анналены Бербок и ее коллеги из Греции Никоса Дендиаса внезапно погас свет, после того, как политики начали обсуждение энергокризиса в Европе и президента России Владимира Путина. Кроме того, исчез звук, транслируемый микрофоном, впоследствии неполадки были устранены.

В ходе пресс-конференции Греция вновь призвала Германию заморозить продажу Турции подводные лодок класса Reis, заявив, что поставка полудюжины этих субмарин нарушит баланс всил в регионе. Никос Дендиас также указал Анналене Бербок на то, что Турция нарушает суверенные права Греции и других государств. Кроме того, она незаконно захватила территорию государства-члена ЕС — Республики Кипр. Дипломаты также обсудили поддержку Украины.

Как ранее писал сайт KP.ru, во время переговоров президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились почти шесть часов, неожиданно пропал свет. Проблемы с освещением произошли в самом начале встречи - после вступительного слова российского и белорусского лидеров.

«О, закончили», - в шутку отметил Путин.