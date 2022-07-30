"Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" Фото: Архив "КП"

"Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая".

«Публикуем часть переписки с партнёрами и документы по КС «Портовая», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале ведомства. Пресс-служба «Газпрома» приложила ссылку на опубликованные документы.

Среди них акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.

Как писал сайт KP.ru, передача турбины «Северного потока» из Канады в Германию является нарушением условий контракта, заявлял заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов. Он выразил опасения что если конечной точкой доставки турбины из Канады будет являться Россия, канадские власти получат повод отозвать ранее выданные разрешения.

Ранее сообщалось, что турбина компании Siemens, требуемая для полноценной работы газопровода «Северный поток», застряла в ходе транзита в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России.

Напомним, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Позже Канада приняла решение по турбине «Северного потока».