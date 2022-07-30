Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "СС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "ССС+" до "СС", следует из сообщения на сайте агентства.

В то же время агентство подтвердило краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "C", в национальной валюте - на уровне "B-/B". По мнению S&P, госдолг Украины в гривнах менее уязвим для неплатежей.

Международное рейтинговое агентство Fitch также понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины. Суверенный рейтинг был снижен с "CCC" до "C"(преддефолтный). Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.

Ранее рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «CCC». По мнению аналитиков, нынешняя ситуация вокруг страны создала повышенные риски для внутренних и внешних финансов и политической стабильности в республике. Кредитоспособность страны может испытать шок на фоне последних событий, считают специалисты.