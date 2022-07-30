Следственный комитет задержал руководство московского хостела, в котором погибло восемь человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что Задержано руководство хостела на юге Москвы, где восемь человек погибли при пожаре.

"Задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски", - приводит ее слова РИА Новости.

Фигурантам предъявят обвинение, и следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Напомним, на Алма-Атинской улице в Москве загорелось общежитие. Во время пожара погибли восемь человек. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и распространился на 100 квадратных метров. Возгорание началось на первом этаже, где сдавались в аренду комнаты.

Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. На тот момент внутри находились десятки людей. Путь через главный выход был отрезан огнем, на окнах – решетки, ломать их помогали жители окрестных домов. Тела восьми человек были обнаружены уже после того, как пожар потушили. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Владельца хостела – Рауфа Миронова вызвали на допрос. Что о нем известно читайте в материале сайта KP.ru