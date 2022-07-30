Полянский: народы России и Украины не забудут Западу готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что народы России и Украины не забудут западным странам готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

"Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам... Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом", - приводит его слова РИА Новости.

С начала гражданской войны на Донбассе погибли больше 200 детей, тысячи - ранены. В их семьи пришло горе, которое невозможно забыть. Зажгите свечу на Аллее Ангелов в память о каждой оборвавшейся детской жизни. В память безвинных жертв в донецком Парке Победы появилась Аллея Ангелов. Этот мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших детей Донбасса, открылся в Донецке 1 июля 2015 года. Каждый год в Международный день защиты детей на мемориале проходят возложения цветов.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.