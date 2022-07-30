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Политика29 июля 2022 22:52

Захарова прокомментировала слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля

Захарова заявила, что в Москве сочувствуют озабоченности экс-премьера Болгарии Петкова "длинной рукой" Кремля
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Захарова прокомментировала слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля

Захарова прокомментировала слова экс-премьера Болгарии о "длинной руке" Кремля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ отреагировала на интервью бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, заявившего о вмешательстве Москвы в дела балканской страны.

"Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путем организации "выездных туров" в Грецию", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии.

Ранее Захарова заявила, что на воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса Британии Лиз Трасс, которая предпочитает серьезной дипломатии прогулки на танках и заявляет о решимости "нанести поражение" России, ответим просто – пусть попробует.

До этого Захарова иронично ответила на украинские санкции против российской компании Wildberries. К посту она прикрепила скриншоты интернет-магазина Amazon, из которых следует, что в магазине продаются футболки с изображением российского лидера Владимира Путина и "Вежливых людей".