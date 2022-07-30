Британский генерал Мэйолл заявил, что жители Европы откажутся от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов.

"Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна", - сказал он в в эфире Times Radio.

Мэйолл также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.

Напомним, 26 июля страны Европейского союза договорились о возможности некоторых исключений из механизма обязательного снижения спроса на газ. Как говорилось в заявлении Совета стран ЕС, речь шла о политическом соглашении о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% текущей зимой.

Как ранее писал сайт KP.ru, пресс-служба российского холдинга "Газпром" сообщала, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Отмечается, что турбина останавливается в соответствии с предписанием Ростехнадзора. Сообщается, что заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа спровоцировало панику в Европе.