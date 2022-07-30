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В мире30 июля 2022 0:12

США могут столкнуться с нехваткой шоколада и конфет

Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что скоро не сможет справляться со спросом
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
США могут столкнуться с нехваткой шоколада и конфет

США могут столкнуться с нехваткой шоколада и конфет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американский производитель шоколада и конфет Hershey's предупредил, что скоро перестанет справляться со спросом.

"Мы не сможем полностью ответить на спрос", - передает слова гендиректора компании Мишеля Бака издание ABC News.

Причиной тому стала в том числе ситуация вокруг Украины, поскольку стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты, в частности какао, указывает телеканал.

Ранее о кризисе в экономике Соединенных Штатов заявил бывший американский президент Дональд Трамп. По его мнению, финансовая система США переживает рецессию и это является «большой бедой» для страны. Трамп считает, что за годы президентства Байдена США «упали как никогда низко» и никаких признаков возможной стабилизации ситуации сейчас нет.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские власти упорно отрицают наступление рецессии в Соединенных Штатах, пытаясь просто не использовать этот термин.