В Госдепе США удивились умению Путина «говорить без шпаргалки» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала об удивлении эрудиции президента России Владимира Путина и его "умению говорить без шпаргалки".

"Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе", - сказала она в беседе с журналом Economist.

По словам Шермана, "всему остальному миру необходимо осознать, "насколько он амбициозен".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что президент России Владимир Путин готовится к общению с журналистами несколько дней.

"Мы заранее запрашиваем обновленную информацию из всех министерств и ведомств, это тоже хорошая возможность сделать обобщенную картину года. Эта картина докладывается президенту, он получает такой объемный том справочных материалов и его методично читает. У него феноменальная память. И короткая, и долгая", - рассказывал Песков.

По словам пресс-секретаря, российский лидер способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст. Никакой помощи, никакого наушника в ухе ему не требуется.