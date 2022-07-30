Россиянам рассказали, как сотрудник может изменить время отпуска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пресс-службе Роструда напомнили, что перенести отпуск можно из-за временной нетрудоспособности работника, исполнения им государственных обязанностей, несвоевременного расчета отпускных или по соглашению сторон.

"Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя. Перенос отпуска также должен быть согласован с непосредственным руководителем, руководителем структурного подразделения (отдела, цеха и т.п.)", - рассказали в ведомстве агентству "Прайм".

Работодатель тоже может изменить время отпуска работника, но лишь с согласия последнего и только при наличии веских оснований, отметили в Роструде.

Как писал сайт KP.ru, работники в России имеют право на несколько видов отпусков в зависимости от ситуации: основной ежегодный, дополнительный, отпуск без сохранения заработной платы, по беременности и родам, по уходу за ребенком, учебный. Это право закреплено в Трудовом кодексе РФ. Каждый из видов отдыха имеет свои особенности, а их продолжительность зависит от многих факторов. "Комсомольская правда" рассказывала, как оформить отпуск работника в 2022 году, сколько положено дней, когда можно его брать — разбираемся вместе с экспертами.