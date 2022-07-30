«Известия»: в Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме намерены рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года, пишет газета "Известия".

Согласно предложенному законопроекту, ежегодные выплаты будут предоставляться пенсионерам в декабре. Кроме того, инициатива предусматривает увеличение вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, которые достигли 70-летнего возраста. По предварительным оценкам, реализация идеи потребует 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил с 1 июня текущего года на 10% увеличить размер пенсии неработающих пенсионеров. Он также напомнил, что страховые части пенсий неработающих россиян уже увеличили с 1 января текущего года на 8,6%, после чего повышения размер выплат увеличится до 19,5%.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи на заседании Путин также заявил, что с 1 июня текущего года на 10% по стране вырастет прожиточный минимум, и в среднем по России данный показатель составит 13 919 рублей, а через месяц, с 1 июля, на 10% вырастет МРОТ - до 15 279 рублей в месяц.