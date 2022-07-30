Эксперт Долгова считает, что к осени 2022 года в России подорожает сыр, колбаса и кондитерские изделия Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова выразила мнение, что осенью цены продолжат падать лишь на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать.

“Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени”, - заявила она в беседе с "Праймом".

По словам Долговой, в группе риска также импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.

Как писал ранее сайт KP.ru, федеральная служба государственной статистики впервые с августа прошлого года зафиксировала продовольственную дефляцию. В июне в месячном выражении она составила 1,1%, тогда как в мае она была 0,6%. Согласно материалам на сайте Росстата, в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. Подорожание продуктов в июне по сравнению с декабрем 2021 составило 12,54%.