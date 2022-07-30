FT: единство ЕС в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единство позиций стран Европейского союза в отношении России проходит через тяжёлое испытание вследствие роста инфляции и возможных мер, касающихся энергосбережения, пишет газета Financial Times.

В материале сказано, что в начале российской спецоперации на Украине Евросоюз "демонстрировал единый фронт".

"Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что кризис на Украине выявил серьезный разрыв во взглядах Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось. По данным исследования Forsa, на востоке Германии значительно больше опрошенных (34%) заявляют, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Киева. Тем временем на западе страны этого мнения придерживается около 18% респондентов.

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