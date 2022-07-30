Что произошло в ночь на 30 июля

«Известия»: законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осенью 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Госдуме намерены рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам осенью текущего года, пишут "Известия". По предварительным оценкам, реализация идеи потребует 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена состоялся в пятницу 29 июля. Беседа прошла по инициативе американской стороны. Блинкен назвал разговор с Лавровым открытым и прямолинейным.

Британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов.

Украинское географическое судно подорвалось на дрейфующей мине в устье реки Дунай. Речь идет о малом географическом судне «Шляхович», которое принадлежит государственной гидрографической службе Украины. Оно подорвалось в четверг 28 июля на дрейфующей мине ВСУ, при промере глубин фарватера.

В Пентагоне уверены, что украинские военные «не хотели» наносить удар по СИЗО в Еленовке (ДНР), в котором содержались пленные бойцы ВСУ и боевики «Азова».

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала об удивлении эрудиции президента России Владимира Путина и его "умению говорить без шпаргалки". По словам Шерман, "всему остальному миру необходимо осознать, "насколько он амбициозен".

"Газпром" обнародовал часть переписки с Siemens и документы по турбинам для газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Среди них акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова*, журналистов Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац*. В реестре говорится, что Быков*, Алешковский* и Альбац* были внесены в список 29 июля.

* - признаны в РФ иностранными агентами