Ученый объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Одна из причин роста заболеваемости коронавирусом - сезон отпусков Фото: REUTERS

Одна из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – это сезон отпусков. Об этом сообщал ТАСС научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

"Правда сейчас у нас путешествуют в основном в нашей стране, очень мало кто выезжает за рубеж, поэтому оттуда мало что привозят, - аргументировал Зверев. - Но в принципе, конечно, на курортах сейчас большая скученность людей".

Лидерство Москвы и Санкт-Петербурга по числу заболевших объясняется, в том числе, тем, что они являются пересадочными пунктами, куда прибывают люди со всей страны, чтобы отправиться на один из курортов, добавил ученый.

По его прогнозу, пик заболеваемости COVID-19 придется на осень, когда отдыхающие начнут разъезжаться по домам.

Как ранее писал сайт kp.ru, второй день подряд в России фиксируют свыше 11 тысяч заболевших коронавирусом. 29 июля наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве (3682), Московской области (1328) и в Санкт-Петербурге (1272).

Напомним, гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил о начале новой волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, нужно людям привиться пятой дозой вакцины от коронавируса.