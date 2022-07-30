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Политика30 июля 2022 4:43

ЕП: Украина не пускает в страну главу МИД Бельгии из-за поездки в Крым

Аджи Лябиб посетила полуостров в 2021 году до назначения на должность министра
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украина не желает пускать в страну главу МИД Бельгии из-за ее поездки в Крым до назначения на этот пост

Украина не желает пускать в страну главу МИД Бельгии из-за ее поездки в Крым до назначения на этот пост

Фото: REUTERS

Украина отказывается пускать в страну новую главу министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Анджи Лябиб из-за ее поездки в Крым в 2021 году. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как говорится в материале, после отбытия с территории полуострова Лябиб рассказала, что "уезжала в Россию".

Автор публикации Сергей Сидоренко потребовал за это "извинений перед Киевом" и подчеркнул, что нельзя "терпеть такие действия, потому что это создаст опасный прецедент".

МИД Бельгии воздержался от комментариев по этому поводу, уточнив, что поездка в Крым Аджи Лябиб была до того, как она возглавила бельгийское внешнеполитическое ведомство.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители Москвы пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что детские фотообои с ложной информацией о принадлежности Крыма, Южной Осетии, Абхазии, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) продавались на территории России французской сетью "Леруа Мерлен".