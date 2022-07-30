В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

На Нью-Йорк приходится примерно четверть случаев заражения оспой обезьян в США Фото: REUTERS

В американском штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки оспы обезьян. Соответствующее заявление сделала губернатор Кэти Хокул. Ее слова приводятся на сайте администрации штата.

"После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк, я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке", - заявила Хокул, добавив, что на штат приходится четверть случаев заражения заболеванием в Соединенных Штатах.

В штате Нью-Йорк, по данным на 29 июля, зафиксировано 1 345 случаев инфицирования оспой обезьян. Это наибольший показатель среди всех американских субъектов. Второе место занимает Калифорния, где выявлено 799 заболевших.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый случай смерти от оспы обезьян подтвержден в Испании. Об этом в пятницу 29 июля сообщили в Министерстве здравоохранения Испании. Суммарное количество случаев заболевания оспой обезьян в Испании составляет почти 4,3 тысячи.

Напомним, вспышка оспы обезьян обвялена болезнью национального значения в области инфекционных заболеваний в Австралии. Соответствующие заявление в четверг, 28 июля, сделал главный санитарный врач страны Пол Келли.