В Чите введен режим ЧС из-за подтоплений

Воду стараются не пустить к домам при помощи отсыпки Фото: Кадр видео

Власти Читы ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на странице администрации городского округа в социальной сети "ВКонтакте".

Проводится комплекс мер для борьбы со стихией. В частности, в городе развернуты четыре пункта временного размещения людей.

"В рамках объявленной чрезвычайной ситуации приведён в готовность оперативный штаб ликвидации ЧС, развёрнуты четыре пункта временного размещения населения, будет организована работа комиссий по оценке ущерба", - говорится в сообщении.

Причиной паводка стали сильные ливни. Из-за них поднялся уровень рек, а по затопленным улицам прекращено движение общественного транспорта. Дома стараются защитить от подтопления различными мерами, в том числе отсыпкой.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ОАЭ из-за сильных ливней в четверг 28 июля произошло одно из самых мощных наводнений за всю историю наблюдений. Пострадал город Фуджейра.

Местные СМИ сообщают, что вода затопила весь город, она не только стояла на улицах, но и просочилась на первые этажи домов, затопила подвалы и магазины. Потоки воды десятками уносили автомобили.