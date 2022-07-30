Илон Маск будет судиться с Twitter Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter. Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Илон Маск подал встречный иск в Twitter в пятницу, обострив конфликт между генеральным директором Tesla и социальной сетью", - утверждают журналисты.

Суть претензий гендиректора компаний Tesla и SpaceX не разглашается.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Twitter намерена через суд заставить миллиардера Илона Маска купить ее. Об этом заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

Напомним, Илон Маск намеревался купить социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Эту информацию подтвердили в компании Twitter.

Позднее Маск заявил о приостановке сделки по приобретению социальной сети Twitter до проверки данных по числу фейковых аккаунтов в соцсети.

Затем Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter. Сообщалось, что адвокат миллиардера Майк Ринглер направил главному юристу компании Twitter от имени Маска письмо о намерении расторгнуть сделку. Причиной названо то, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства». Ринглер заявил, что компания не смогла или не захотела предоставить запрошенную Маском информацию о количестве спам-аккаунтов в социальной сети.