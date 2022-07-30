Fox News: республиканцы США готовят закон об оружейном ленд-лизе Тайваню

В США готовят законопроект об оружейном ленд-лизе Тайваню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты рассматривают вопрос предоставления ленд-лиза Тайваню на приобретение оружия. Как пишет Fox News, соответствующий законопроект готовят республиканцы Майкл Стил и Марша Блэкберн.

Согласно тексту проекта, задолженность должна быть погашена в течение 12 лет. О какой именно сумме идет речь, не уточняется.

По данным американских журналистов, инициативу поддерживают как республиканцы, так и демократы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в министерстве обороны КНР сообщили, что китайские вооруженные силы "не будут сидеть сложа руки" в случае визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайские военные готовы принять решительные меры для пресечения внешнего вмешательства в дела страны.

Напомним, министерство национальной обороны Китая потребовало от Соединенных Штатов отменить сделку с Тайванем по продаже вооружения на 108 миллионов долларов.