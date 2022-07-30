Guardian: санкции Запада против России сделали Путина еще сильнее

Владимир Путин Фото: REUTERS

Антироссийские санкции Запада сделали президента РФ Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%", - говорится в публикации.

На этом фоне сильно растет стоимость жизни в западных странах, а некоторые из них, в том числе Германия и Венгрия, из-за энергетического кризиса "близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина", пишет газета.

Исходя из этого, обозреватель издания Саймон Дженкинс заключил, что санкции против России стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против России действуют медленнее, чем рассчитывали в Евросоюзе. Вместе с тем, австрийский политик убежден, что антироссийские меры все-таки сработает, но на это потребуется больше времени.

Напомним, в июле 2022 года инфляция в странах еврозоны достигла рекордных 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что является максимумом за всю историю таких подсчетов. Эту тенденцию объясняют тем, что сильно подорожали энергоносители. Их цена увеличилась на 39,7%.