В Китае заявили, что Россия разрушила единство Европы

В КНР заявили, что Россия разрушила единство Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь выразил мнение, что санкции против России разрушили единство Европы. Он указал на то, что многие страны региона зависят от энергоресурсов из РФ.

- Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса, — пишет автор.

По его мнению, Европа может пойти на уступки на фоне недовольства своих граждан, опасающихся холодной зимы и экономического кризиса. Негативный эффект от санкций против РФ «еще больше разделит и ослабит Европу», полагает Вэньсинь.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия столкнется с дополнительными санкциями в случае присоединения к ней районов Украины. Кирби выразил мнение, что Россия якобы собирается аннексировать несколько украинских регионов, в частности «Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей». В случае вхождения регионов Украины в состав Российской Федерации, по словам Кирби, «Россия столкнется с дополнительными санкциями». Кирби отметил, что таким образом намерены отреагировать не только Соединенные Штаты, но и их «союзники и партнеры».