Финляндия провела военные учения "Бдительный лис" с США и Британией

750 военных из Финляндии, Британии и США приняли участие в совместных учениях Фото: REUTERS

На севере Финляндии прошли учения Vigilant Fox ("Бдительный лис"), в которых приняли участие финские, британские и американские военнослужащие. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в субботу, 30 июля 2022 года.

"Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и совместимость наших вооруженных сил с союзниками из США и Финляндии и вновь подтвердили нашу приверженность обороне и безопасности Балтийского региона", - говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве также уточнили, что в мероприятии приняли участие около 750 военных из трех стран. Они тренировали взаимодействие сухопутных и воздушных войск.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является формальным шагом. По его словам, намного важнее, какие действия эти страны предпримут после него.

Напомним, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после вступления этих стран в НАТО. Политик отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО осложняет ситуацию с безопасностью в регионе.