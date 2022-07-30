В России на 30 июля 2022 выявлено 12 248 случаев заражения коронавирусом

В России увеличилось число заболевших коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 12 248 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 30 июля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно информации Оперштаба, за прошедшие сутки было подтверждено 43 летальных исхода. Кроме того, подтверждено выздоровление 6 209 человек, что на 33% больше по сравнению с минувшей пятницей.

Таким образом, жертвами инфекцией стали 382 395 человек, а выздоровело 17 969 342 пациента.

Количество госпитализаций уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 634 человека, а это на 5,2% меньше, чем днем ранее.

Также сообщается, что по состоянию на пятницу, 29 июля, 93 861 747 жителей России поставили прививки первым компонентом, а 89 104 188 - прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, одна из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – это сезон отпусков. Об этом сообщил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.