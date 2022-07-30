Волонтер из Франции рассказал об убийствах пленных российских военных и инсценировках в Буче

Французский писатель своими глазами видел, как украинские боевики пытали и расстреливали пленных российских военных Фото: REUTERS

Французский писатель Адриан Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера, рассказал об ужасных вещах, которые творили боевики "Азова"* с пленными российскими военными. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Боке, ему приходилось видеть, как пытки, так и расстрелы безоружных военнослужащих.

"В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы"* спрашивали, кто здесь офицер, - утверждает волонтер. - Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку".

Боке стал свидетелем инсценировки массового убийства мирного населения в Буче, которую осуществили украинские спецслужбы для обвинения российских военных. Он проезжал по городу как раз в тот, момент, когда украинцы доставали из грузовиков тела и раскладывали их на земле.

"При этом неподалеку находились журналисты, и как только образовывалась какая-то группа тел, сразу подходили журналисты и начинали это снимать", - рассказал писатель.

Француз также слышал от другого волонтера, что тела свозились на рефрижераторах из нескольких украинских городов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Следственный комитет России начал проверку по фактам пыток пленных российских военнослужащих на Украине. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовных дел.

О случаях издевательств рассказали сами военные, которых удалось вернуть в родную страну. Один из них сообщил, что его поместили в подвал, где подвергли жестоким избиением палками и дубинками. Его также обливали водой и угрожали застрелить, если он не зачитает текст, подготовленный украинскими боевиками.

Другой военный попал в плен с двумя ранениями. Ему ампутировали ногу. По его словам, при каждой смене повязки украинский военный медик давил на рану и наблюдал, как россиянин корчится от боли. Между перевязками его избивали.

*украинский нацбатальон, против членов которого в России возбуждены уголовные дела