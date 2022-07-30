Украинские военные обстреляли гуманитарные колонны на пути в Энергодар

Украинские боевики обстреляли гуманитарную колонну, направлявшуюся в Энергодар Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли колонну с гуманитарным грузом, которая направлялась в Энергодар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью украинские вооруженные формирования, с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящимся на месте стоянки отдыха водителей в Энергодаре", - написал Балицкий в субботу, 30 июля 2022 года.

Глава региона добавил, что на автомобили были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии, но это не остановило боевиков.

В результате уничтожены несколько автомобилей. Кроме того, повреждены три многоквартирных дома, магазин, гостиница и общежитие Запорожской атомной электростанции.

К счастью, обошлось без жертв.

Отметим, что это не первый случай атаки украинских военных на гуманитарные колонны. Так, в апреле одна из них под Белгородом попала под обстрел со стороны украинских военных, когда возвращалась из Харьковской области. Огонь по волонтерам велся прицельно, но по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

В мае колонна беженцев обстреляна украинскими боевиками, которые открыли огонь по людям, следовавшим из Волчанска в Харьков. В результате инцидента два погибли два человека, также несколько человек получили ранения.