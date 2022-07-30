Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии

32 гражданина Новой Зеландии включены в "черный список" в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

32 гражданина Новой Зеландии попали под санкции России. Об этом сообщает министерство иностранных дел (МИД) РФ на своем сайте.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что внесение новозеландцев в санкционные списки является ответной мерой на недружественные действия властей страны в отношении России.

В "черный список" попали представители командования Вооруженных сил Новой Зеландии, чиновники и журналисты.

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией «черного списка» будет продолжена", - добавили в МИД РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, который коснулся 38 российских компаний с государственным участием, в том числе холдинга "Газпром". Об этом заявила журналистам министр иностранных дел государства Нанаия Махута в июне 2022 года.

По ее словам, эти "компании, контролируются правительством" и "имеют стратегическое значение для России".

Также в санкционный список попали компании российской оборонной промышленности, так как они "являются частью военно-промышленного комплекса РФ", уточнила Махута.