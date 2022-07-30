Американский обозреватель Коултнер заявила, что США "слишком долго пренебрегали" Россией

Американская журналистка заявила, что США "слишком долго пренебрегали" Россией Фото: REUTERS

Американский политический обозреватель Энн Коултер обвинила Вашингтон в обострении отношений с Москвой, отметив, что Соединенные Штаты "слишком долго пренебрегали" Россией. Соответствующее заявление она сделала в эфире шоу Пирса Моргана.

"Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", - подчеркнула Коултер, напомнив, что российский лидер первым позвонил Джорджу Бушу-младшего после теракта 11 сентября 2001 года, чтобы выразить соболезнования, но американский президент даже не перезвонил.

По словам Коултнер, издавна Украина является сферой влияния России, и Белому дому следует сосредоточиться на проблемах собственного народа, а не тратить огромные средства на помощь киевскому режиму.

Также обозреватель выразила мнение, что НАТО следовало ликвидировать еще после распада Советского Союза.

"Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", - заключила Коултнер.

Как ранее писал сайт kp.ru, сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию страной-спонсором терроризма.

В документе при этом отмечается, что "ничто в резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооруженных сил США в военные действия".

Напомним, в Вашингтоне вновь заговорили об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей. В этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что РФ становится "изгоем".