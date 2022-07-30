Депутат Госдумы Слуцкий считает, что уничтожение украинских пленных выгодно Западу

Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что уничтожение украинских пленных может быть выгодно Западу.

По мнению парламентария, таким образом Киев сам вынес приговор украинским силовикам, чтобы они не рассказали о преступлениях украинского режима. Он добавил, что уничтожение украинских военных выгодно Западу, так как их показания не сочетались бы с образом Владимира Зеленского.

- Уж очень плохо показания боевиков на трибунале сочетались бы с гламурными фотосессиями (Зеленского), — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 июля следственный изолятор в Еленовке на территории ДНР, где содержались украинские военнопленные, был обстрелян при помощи установок HIMARS. На месте обстрела обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS. Удар по колонии в Еленовке украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках.

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что при ударе ВСУ большинство украинских военных было убито или ранено. Он уточнил, что при ударе погибли 50 украинцев. Он подчеркнул, что ответственность за это несут украинский лидер Владимир Зеленский, а также Соединенные Штаты Америки.