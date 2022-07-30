ВКС России сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом

Силы РФ сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские истребители сбили украинский МиГ-29 под Кривым Рогом.

- В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили более 130 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударом в Херсонской области, батальон 60-й пехотной бригады украинский армии утратил боеспособность. Кроме того, в министерстве заявили, что российские ВКС нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, расположенной в районе Артемовск, а также уничтожили до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.

До этого ВКС РФ уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.