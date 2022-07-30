Игорь Додон назвал Майю Санду "молдавским Горбачевым"

Игорь Додон Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Президент Молдавии Майя Санду популярнее в других странах, чем в молдавском государстве, что вызывает сравнение с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон в своем телеграм-канале в субботу, 30 июля 2022 года.

"Майя Санду стала молдавским Горбачевым, - написал Додон. - Его не любили внутри страны, в Советском Союзе, но аплодировали вне".

При этом политик подчеркнул, что это не его домыслы, а выводы румынских политологов, которые констатируют падение рейтингов Санду в Молдавии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Молдавии Майя Санду проводит политику, которая угрожает территориальной целостности Республики.

"Угрозу территориальной целостности" Молдавии, о которой так любит говорить официальный Кишинев, представляет прежде всего курс гражданки Румынии М.Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии", - написал Пушков.