Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов назвал Польшу, Британию и Соединенные Штаты Америки соучастниками удара Вооруженных сил Украины и Запорожской АЭС.

По его словам, во время атаки на АЭС использовались польские дроны-камикадзе, а также британская и американская техника.

- Вот эти три государства являются соучастниками преступлений и того, чего пытаются добиться террористы Зеленского по отношению к атомной станции, — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти Украины прекратить провокации в отношении Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе. По словам дипломата, подобные действия чреваты ядерной аварией, последствия которой рискуют затронуть не только Незалежную.

Позже замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев выразил мнение, что Украина своими атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. По словам дипломата, никого из представителей украинского руководства не смущает практика ракетных ударов по ядерному объекту. В итоге подобные действия, как отметил Нечаев, могут привести к плачевным последствиям — в частности, к масштабной техногенной катастрофе.