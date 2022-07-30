Американский полковник Макгрегор заявил, что у Украины остался последний шанс договориться с Россией

В США заявили, что у Украины остался последний шанс договориться с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что у Украины остался последний шанс на мирные переговоры с Россией.

- Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путем переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий, — сказал военный.

Он усомнился, что Запад продолжит поддерживать Украину, так как в западных государствах назревает экономический и политический кризис.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов.

До этого профессор Гарвардского университете Нил Фергюссон заявил, что в случае затягивания конфликта на Украине эта страна может быть разделена. Британский историк указал на тактическую ошибку США, которая может привести к проблемам для Киева уже осенью 2022 года. По мнению профессора, западные страны уже устали от украинской повестки и чем дольше будет затягиваться конфликт, тем менее охотно они будут помогать Киеву. По прогнозам Фергюссона, осенью Запад будет подталкивать Киев к территориальным уступкам, в результате чего Украине грозит раздел.