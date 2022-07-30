Воронежский "Факел" вырвал у "Динамо" ничью 3:3 в матче 3 тура Премьер-Лиги

Федор Смолов забил воронежскому "Факелу". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 30 июля, в Воронеже местный "Факел" сыграл свой первый после 20-летнего перерыва матч на уровне Премьер-Лиги. Воронежцы принимали на своем поле бронзового призера прошлого сезона в РФПЛ - московское "Динамо". Поединок выдался очень ярким и богатым на забитые голы, сообщает "КП-Спорт".

В составе "Динамо" два гола забил Федор Смолов - на 26-й минуте с пенальти и на 43-й после передачи Захаряна. Ну а потом Черов на 49-й у "Факела" забил в свои ворота. Воронежцы отличились дважды - на 46-й ворота "Динамо" поразил Гонгадзе, а на 48-й гол забил Акбашев. На 86-й же игрок "Факела" Альшин сделал счет равным - 3:3.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что в Турции отказались извиняться за скандирование во время матча против киевского "Динамо", стали известны планы Паоло Ваноли вернуться в Серию А и недовольство Олега Романцева уровнем зарплаты судей.