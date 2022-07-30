Американцы восприняли законопроект республиканцев о ленд-лизе для Тайваня как подготовку к войне

Американцы испугались войны с Китаем из-за законопроекта о лендлизе для Тайваня. Фото: REUTERS

Американцы возмущены инициативой республиканцев Майкла Стила и Марши Блэкберн предоставить президенту США полномочия на поставку Тайваню оружия по ленд-лизу. Соответствующий законопроект планируется внести в палату представителей конгресса США.

Пользователи Twitter, обсуждая законопроект под соответствующим постом в аккаунте ведущего американского новостного канала Fox News, выражают беспокойство по поводу возможности нового витка напряженности в отношениях США с Китаем.

«Поставки оружия – это акт агрессии», - отмечает один из комментаторов.

«О, боже, я просто не могу дождаться, когда мы профинансируем еще один конфликт, из которого не сможем выйти победителями», - иронизирует другой.

«У нас что, война с Китаем?», - спрашивает третий.

Американцы возмущены намерением руководства США «идти на конфликт с Пекином», отмечая, что Китай является крупнейшим торговым партнером Вашингтона.

Напомним, в мае 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Закон предусматривает ускоренные процедуры предоставления Украине вооружений взаймы или в аренду.

Ранее американские СМИ писали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая.

Тем временем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно против внешнего вмешательства в дела Тайваня.