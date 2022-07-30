Си Цзиньпин заявил о необходимости подготовить в Китае «армию новой эпохи»

Си Цзиньпин заявил о необходимости подготовки новых военных кадров в соответствиями с "новыми требованиями эпохи". Фото: REUTERS

Китайский лидер Си Цзиньпин поручил усилить боеспособность вооруженных сил КНР. Председатель Китайской Народной Республики обратил внимание на необходимость подготовки кадров, которые соответствуют требованиям «новой эпохи».

«Си Цзиньпин подчеркнул, что кадровая стратегия имеет большое значение для реализации цели партии по военному развитию в новую эпоху и превращению народных вооруженных сил в вооруженные силы мирового класса», - пишет агентство Синьхуа.

Китайский лидер назвал подготовку качественно новых кадров «ключевым фактором для усиления войск» и отметил, что при формировании модели национальной безопасности Пекин должен учитывать нестабильность обстановки на мировой арене.

Ранее американские СМИ писали, что США заставляют Тайвань покупать оружие для защиты от возможного вторжения Китая.

Тем временем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно против внешнего вмешательства в дела Тайваня.