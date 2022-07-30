МИД Норвегии выразил сожаление из-за поведения кричавшей о ненависти к русским сотрудницы консульства в Мурманске

МИД Норвегии выразил сожаление из-за сотрудницы консульства, кричавшей о ненависти к русским. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В норвежском МИДе прокомментировали русофобский инцидент с сотрудницей консульства этой страны в Мурманске, которая кричала о своей ненависти к русским.

В дипломатическом ведомстве выразили сожаление по поводу произошедшего и отметили, что заявления сотрудницы не отражают ни норвежскую политику по отношению к России, ни отношение к РФ граждан Норвегии.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу», - говорится в комментарии, который дала RT пресс-служба норвежского МИД.

Представитель пресс-службы дипломатического ведомства Норвегии Тува Ронес Богснес добавила, что МИД прорабатывает этот инцидент.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ненависти действия сотрудницы норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая в ответ на просьбу персонала подождать, пока будет закончена уборка номера, устроила скандал, выкрикивая фразы о своей ненависти к русским.