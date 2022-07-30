Белая медведица, с языка которой сняли банку из-под сгущенки, вернулась в дикую природу

Язык медведицы застрял в банке из-под сгущенки, и она пришла за помощью к людям. Фото: страница Светланы Радионовой в социальной сети.

Белая медведица, которую в Арктике спасали от впившейся в язык банки сгущенки метеорологи и врач из Московского зоопарка, благополучно вернулась в дикую природу. Об этом написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Наши инспекторы облетели на вертолёте территорию её высадки, в том числе осмотрели побережье Карского моря. Следов краснокнижника не обнаружено», - написала Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, когда ученые и специалисты в последний раз осматривали медведицу, они пришли к выводу, что животное не нуждается в передержке.

«Мы уверены, что животное благополучно вернулось в природу», - написала Радионова.

В Росприроднадзоре просят всех, кому удастся снять эту медведицу на фото или видео, поделиться материалами.

«Желаем нашей медведице долгих лет в дикой природе. Надеемся, что помощь человека ей больше не понадобится», - резюмировала Светлана Радионова.

Напомним, в Диксоне белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущенки пришел за помощью к людям.

На помощь обессиленному зверю вылетели ветеринары из Москвы. С собой они взяли для медведя 50 кг рыбы, чтобы истощенное животное могло быстро восстановить силы после извлечения банки.

Когда ветеринары вытащили банку сгущенки из пасти медведя, оказалось, что у него на языке множество порезов.