"Зенит" разгромил "Локомотив" 5:0 в домашнем матче 3 тура чемпионата России по футболу

"Зенит" сыграл против "Локомотива". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 30 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" был сыгран центральный матч 3 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Зенит" играл против "Локомотива" и смог добиться четкой и уверенной победы над соперниками, сообщает "КП-Спорт". Итог поединка - победа "Зенита" со счетом 5:0.

В этой игре достаточно долгое время счет на табло был 0:0. Однако же в середине второго тайма "Зенит" смог начать отсчет забитых голов. На 63-й минуте Вендел забил первый мяч в поединке, спустя 13 минут второй гол записал на свой счет Клаудиньо. На 80-й минуте поединка Сергеев забил третий в ворота "Локомотива". Зелимхан Бакаев в добавленное время в четвертый раз поразил ворота москвичей в этой игре, после чего Сергеев забил пятый и оформил дубль в этой игре, поставив точку.

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что в Турции отказались извиняться за скандирование во время матча против киевского "Динамо", стали известны планы Паоло Ваноли вернуться в Серию А и недовольство Олега Романцева уровнем зарплаты судей.