В Японии дельфины стали чаще кусать людей

Дельфины в Японии начали чаще кусать людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Японии участились нападения дельфинов на отдыхающих. Речь идет об укусах, сообщает субботу, 30 июля, телеканал NHK.

По информации телеканала, два человека, отдыхавших в пятницу 29 июля на пляжах города Фукуи, пожаловались, что дельфины укусили их за руки и пальцы. Чудом удалось спастись любителю подводного плавания, которого на глубине 6 метров преследовал дельфин, пытавшийся перегрызть дайверское оборудование.

Ранее японские СМИ сообщали, что на пляжах Фукуи в июле произошло 10 нападений дельфинов на людей, большинство пострадавших получили укусы. На пляже выставили знаки, предупреждающие об опасности, и установили ультразвуковые отпугивающие дельфинов устройства.

Тем временем в Крыму зафиксировали уже 250 случаев выбросов дельфинов на берег. Специалисты предполагают, что причиной стало инфекционное заболевание.

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