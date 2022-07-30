Захарова пошутила о смене пола Джонсона ради поста генсека НАТО

Мария Захарова пошутила над причиной, по которой Борис Джонсон не может стать генсеком НАТО. Фото: REUTERS

Борис Джонсон может внезапно обнаружить в себе женщину. Об этом иронично высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просочившуюся в СМИ информацию о том, что по негласным правилам очередным генеральным секретарем НАТО должна стать женщина.

Захарова пошутила о том, что бывший британский премьер может внезапно заявить, что ощущает себя женщиной или выбрать какой-то другой из десятков принятых в странах НАТО гендеров.

«Модно, дерзко, в его стиле», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, ранее высокопоставленный источник из аппарата штаб-квартиры альянса заявил, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО.

Ранее Борис Джонсон выразил сожаление, что российский президент Владимир Путин не является женщиной и заявил, что нужно больше женщин на руководящих должностях.