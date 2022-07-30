Российский бизнес OBI продан за 1 евро

Компания OBI продала российский бизнес за один евро. Фото: REUTERS

Немецкая компания OBI GmbH продала российский бизнес за символическую сумму в один евро. Об этом в субботу 30 июля пишет издание "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

Сообщается, что соглашение о продаже шести юрлиц российской сети магазинов OBI подписано 27 июля. Условия сделки предусматривают, что на первом этапе сделки 60 процентов долей в проданных фирмах переходит бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а остальные доли – к группе инвестиционно-строительных компаний Max. Впоследствии ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Obi GmbH, которая владеет сетью хозяйственных магазинов, собирается продать свой бизнес в России отечественному инвестору.

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приняла решение приостановить работу в России в марте 2022 года, это решение было связано со спецоперацией на Украине. Компания OBI имела 27 магазинов в России, в которых работали около пяти тысяч человек.

Вот что происходило в магазинах OBI в Петербурге перед уходом компании из России.