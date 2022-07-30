Московские школьники взяли золото и бронзу на Международной олимпиаде по лингвистике

Московские школьники завоевали призовые места на международной лингвистической олимпиаде. Фото: Telegram Сергея Собянина.

Школьники из Москвы поднялись на пьедестал почета Международной олимпиады по лингвистике, которая проходила с 25 по 29 июля на острове Мэн. Победителей поздравил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что абсолютным победителем олимпиады стал Артем Борисов. Молодой человек учится в лицее «Вторая школа».

Еще двое юных москвичей получили бронзовые награды лингвистической олимпиады. Это Эльвира Агеева, которая учится в школе Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова (школа «Летово»).

Собянин поблагодарил учителей, которые занимались с подростками.

«Поздравляю, ребята, желаю дальнейших успехов! Спасибо учителям, которые сумели привить вам любовь к наукам!», - написал он.

Ранее российская сборная на 33-й Международной биологической олимпиаде, которая прошла в Ереване, завоевала 4 золота, а выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын стал абсолютным победителем олимпиады по количеству набранных баллов. В этом году выпускники российских школ показали лучший результат среди 62-х стран – участников.

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