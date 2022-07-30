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Политика30 июля 2022 19:47

Американский комик Ной рассказал шутку о пьяной женщине в связи с решением Пелоси посетить Тайвань

Ведущий сатирической программы заявил, что американцы не хотят начала мировой войны
Мария ПАВЛОВА
Американский комик высмеял намерение Нэнси Пелоси нанести визит на Тайвань.

Американский комик высмеял намерение Нэнси Пелоси нанести визит на Тайвань.

Фото: REUTERS

Американский сатирик высмеял решение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань. В эфире своей сатирической программы The Daily Show комик Тревор Ной рассказал шутку о пьяных женщинах, которые провоцируют драку, ссылаясь на своих мужей. Ной заявил, что Пелоси фактически повторяет эту старую шутку.

«Она повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей», - заявил комик.

«Они кричат: «Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!» А бойфренд такой: «Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!», - продолжил Ной, добавив, что американцы не хотят начала мировой войны, которую может спровоцировать визит Пелоси на Тайвань.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предостерег Пелоси от поездки на Тайвань, заявив, что это может усугубить ситуацию.

Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.

В субботу 30 июля самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах.