Американский комик Ной рассказал шутку о пьяной женщине в связи с решением Пелоси посетить Тайвань

Американский комик высмеял намерение Нэнси Пелоси нанести визит на Тайвань. Фото: REUTERS

Американский сатирик высмеял решение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань. В эфире своей сатирической программы The Daily Show комик Тревор Ной рассказал шутку о пьяных женщинах, которые провоцируют драку, ссылаясь на своих мужей. Ной заявил, что Пелоси фактически повторяет эту старую шутку.

«Она повторяет классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей», - заявил комик.

«Они кричат: «Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!» А бойфренд такой: «Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай!», - продолжил Ной, добавив, что американцы не хотят начала мировой войны, которую может спровоцировать визит Пелоси на Тайвань.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предостерег Пелоси от поездки на Тайвань, заявив, что это может усугубить ситуацию.

Белый дом также предупредил спикера Пелоси о рисках визита на Тайвань.

В Минобороны Китая предупредил о военном ответе США в случае визита Пелоси на Тайвань.

В субботу 30 июля самолет Нэнси Пелоси сел на Гавайских островах.