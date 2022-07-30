Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации районов подконтрольной Киеву Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области.

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", - заявил украинский лидер в своем вечернем видеообращении.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киевские власти намерены провести обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Украине части Донбасса. Верещук заявила украинским СМИ, что эвакуация будет проводиться в связи с тем, что на этой территории нет надлежащего газового и электроснабжения. Эвакуация будет обязательной для жителей региона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.