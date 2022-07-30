ИКЕА возобновила онлайн-распродажу в Москве Фото: Shutterstock

IKEA вновь возобновила онлайн-распродажу своих товаров в Москве после приостановки из-за работы подрядчиков и хакерских атак. Сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза убрано с сайта компании.

Напомним, нидерландская компания ИКЕА (это только бренд шведский, юрлицо прописано в Голландии) в середине июня заявила, что не будет продолжать мебельный бизнес в России. Фирма ищет покупателя на свои заводы и распродает остатки товара. Хотя распродажей в привычном нам смысле это назвать сложно: скидок нет, а процесс покупки на сайте — сизифов труд.

28 июля компания объявила на сайте: «оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов». Корреспондент kp.ru провел эксперимент и узнал как купить товары на распродаже ИКЕА летом 2022: 12 часов ушло, чтобы сделать заказ губок для посуды.