Экс-посол Франции в РФ заявила, что у России не было причин убивать заключенных СИЗО в Еленовке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Франции в России Сильви Берманн заявил, что У России, ДНР и ЛНР не было оснований наносить удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

Комментируя свою позицию в интервью BFMTV, дипломат указала, что заключенные ожидали проведения судебного процесса, по итогам которого могли вынести смертные приговоры. Усомнившись в украинской версии удара по СИЗО, Берманн заявила, что никакой необходимости убивать военнопленных таким образом не было.

Как писал сайт KP.ru, в пятницу, 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные. Изначально сообщалось о 40 погибших, позже стало известно, что погибли 53 человека. Следственный комитете России после удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возбудил уголовное дело.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.