Умер второй гражданин Молдавии, раненный при обстреле ВСУ брянской таможни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ сообщил, что второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области Российской Федерации", - рассказала она в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.ru, гражданин Молдовы погиб, еще один ранен при атаке украинского дрона на таможенный пост в Брянской области при обстреле склада временного хранения возле брянского поста «Троебортное». Сообщил губернатор Александр Богомаз.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.