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Политика30 июля 2022 20:32

Умер второй гражданин Молдавии, раненный при обстреле ВСУ брянской таможни

Ранее гражданин Молдовы погиб при атаке украинского дрона на таможенный пост в Брянской области при обстреле склада временного хранения возле брянского поста «Троебортное»
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Умер второй гражданин Молдавии, раненный при обстреле ВСУ брянской таможни

Умер второй гражданин Молдавии, раненный при обстреле ВСУ брянской таможни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ сообщил, что второй гражданин Молдавии, пострадавший после обстрела таможенного поста в Брянске, скончался в больнице.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области Российской Федерации", - рассказала она в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.ru, гражданин Молдовы погиб, еще один ранен при атаке украинского дрона на таможенный пост в Брянской области при обстреле склада временного хранения возле брянского поста «Троебортное». Сообщил губернатор Александр Богомаз.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.