NI: США должны убедить Украину пойти на компромисс с Россией Фото: Shutterstock

Эксперты в области международной безопасности Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон заявили, что Вашингтону следует склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой.

"Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять: Киев должен воспользоваться первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся", - написали они в своей статье для The National Interest.

Эксперты добавили, что дальнейшая эскалация с каждым днем сильнее усложняет будущую работу дипломатов.

Напомним, российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что нет никаких причин не продолжать переговоры России и Украины. По словам дипломата, российская делегация проявляет терпение и настойчивость.

Тем временем, как сообщил Лавров, Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался. По его словам, у России есть все основания полагать, что она выполняет таким образом волю англосаксонского лидерства.Об этом также заявлял президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи в астанинском формате глав России, Ирана и Турции, которая прошла в Тегеране.