Путин осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте.

Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Напомним, проект "Остров фортов" реализуется по поручению российского лидера Владимира Путина. Он нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Проект «Остров фортов» нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея.

Как писал сайт KP.ru, на основе проекта «Остров фортов», как и любого проекта территориального развития, лежит архитектурно-градостроительная концепция. Ее базовый вариант разработан в июле 2019 года и периодически обновляется и дополняется на основании новых данных и вводных.